Иномарка под Омском сбила мужчину, идущего посреди дороги

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-18T08:18:14+03:00

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Смертельная авария, в которой погиб пешеход, случилась накануне на дороге Омск-Красноярка в районе 27 километра. Как рассказали в пресс-службе полиции, 34-летний водитель на автомобиле «Хонда» ехал в Омск из Красноярки и на середине пути сбил пешехода. Скорее всего, шофер просто не заметил в темноте 42-летнего мужчину, который по каким-то причинам шел прямо посреди дороги. Он также направлялся в Омск.

От сильного удара у машины разбилось лобовое стекло, и помялся капот. В результате аварии пешеход скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства.