2018-10-18T09:02:58+03:00
Общество

В Омске появится 55-метровое колесо обозрения

Инвесторы планируют разместить новые аттракционы уже в следующем году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: парк им. 30-летия ВЛКСМФото: парк им. 30-летия ВЛКСМ
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Мэр Омска провела переговоры с руководителями московского парка «Сказка» в ходе которых удалось договориться о размещении нескольких современных аттракционов в парках Омска, сообщают в пресс-службе омской мэрии.

В их числе в Омске может появиться новое 55-метровое колесо обозрения с иллюминацией. Сейчас самый высокий такой аттракцион в Омске высотой всего 35 метров. Новые объекты могут появиться в одном из городских парков, например, в парке 300-летия.

Также, как сообщают в мэрии, планируется развивать старые парки Омска. Например, по-новому использовать потенциал Советского парка. Им будет заниматься рабочая группа из специалистов-архитекторов, инженеров-строителей, экологов.

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