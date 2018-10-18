2018-10-18T07:22:02+03:00
Общество

Первая омская «Ангара» полетит в космос в 2023 году

На космодроме Восточный уже готовят для нее стартовую площадку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: ГКНПЦ имени М.В.ХруничеваФото: ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Изменить размер текста:

Строительство стартового ствола для омской ракеты «Ангара» начнется в феврале 2019 года в рамках возведения второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Производство ракеты «Ангара» ведется на омском ПО «Полет». Ракета полетит с Восточного в декабре 2023 года.

Сейчас на космодроме уже началась валка леса для строительства площадки для пуска ракеты. Подготовка площадки продлится до февраля 2019, после этого начнется строительство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске построят новый каток за полмиллиарда
На границе в Омской области задержали 35 тонн протухшего мяса
Турнир по самбо на призы Александра Пушницы соберет сильнейших спортсменов страны
В полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении омича, расстрелявшего соседского кота
Главный драматический сериал осени «Звоните ДиКаприо!» С 20 октября на ТНТ-PREMIER
В Омске жители трех районов останутся без холодной воды
Вторая причина временной нетрудоспособности после респираторных заболеваний
Иномарка под Омском сбила мужчину, идущего посреди дороги
В Омске появится 55-метровое колесо обозрения
Министр культуры РФ разнес чиновника из-за омского цирка
Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге
В ограждении отремонтировнного Юбилейного моста нашли дыру
В Русско-Полянском районе ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
В Омске на уборку свалок тратят по 60 миллионов в год
Чистоплотный омич по кличке Мойдодыр до смерти избил соседа за грязь