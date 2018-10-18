Первая омская «Ангара» полетит в космос в 2023 году
На космодроме Восточный уже готовят для нее стартовую площадку
Фото: ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
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Строительство стартового ствола для омской ракеты «Ангара» начнется в феврале 2019 года в рамках возведения второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
Производство ракеты «Ангара» ведется на омском ПО «Полет». Ракета полетит с Восточного в декабре 2023 года.
Сейчас на космодроме уже началась валка леса для строительства площадки для пуска ракеты. Подготовка площадки продлится до февраля 2019, после этого начнется строительство.