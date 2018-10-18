Первая омская «Ангара» полетит в космос в 2023 году

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-18T07:22:02+03:00

На космодроме Восточный уже готовят для нее стартовую площадку

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Строительство стартового ствола для омской ракеты «Ангара» начнется в феврале 2019 года в рамках возведения второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Производство ракеты «Ангара» ведется на омском ПО «Полет». Ракета полетит с Восточного в декабре 2023 года.

Сейчас на космодроме уже началась валка леса для строительства площадки для пуска ракеты. Подготовка площадки продлится до февраля 2019, после этого начнется строительство.