Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге
Одному из пассажиров стало плохо
Самолет приземлился в аэропорту Кольцово.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Министр экологии Омской области, сам того не ожидая смог ненадолго вернуться на малую родину. Он вместе с другими пассажирами вылетел сегодня, 18 октября, в 6.30 утра из нашего города в Москву. Но посреди пути самолет внезапно стал снижаться.
Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо с сердцем, поэтому воздушное судно приземлилось в екатеринбургском Кольцово. К самолету оперативно подъехала скорая помощь, ему оказали помощь прямо на месте. Сам пациент извинился перед остальными пассажирами за неудобства.
Через час самолет продолжил полет по запланированному маршруту.