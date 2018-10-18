2018-10-18T06:52:45+03:00
Общество

Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге

Одному из пассажиров стало плохо
Анна МИКУЛА
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Самолет приземлился в аэропорту Кольцово.Самолет приземлился в аэропорту Кольцово.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр экологии Омской области, сам того не ожидая смог ненадолго вернуться на малую родину. Он вместе с другими пассажирами вылетел сегодня, 18 октября, в 6.30 утра из нашего города в Москву. Но посреди пути самолет внезапно стал снижаться.

Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо с сердцем, поэтому воздушное судно приземлилось в екатеринбургском Кольцово. К самолету оперативно подъехала скорая помощь, ему оказали помощь прямо на месте. Сам пациент извинился перед остальными пассажирами за неудобства.

Через час самолет продолжил полет по запланированному маршруту.

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