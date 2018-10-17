В Русско-Полянском районе ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-17T14:47:53+03:00

Выделенных на топливо средств из резервного фонда хватит только до середины декабря

Изменить размер текста: A A

С введения чрезвычайной ситуации начался отопительный сезон в одном из южных районов Омской области - Русско-Полянском. Только после наступления холодов местные чиновники выяснили, что котельные будет нечем топить.

Об этом рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Сергей Кошелев.

- Из резервного фонда правительства Омской области на покупку топлива выделено 8 млн рублей. По словам чиновника, закупленного на эти средства угля хватит до середины декабря. Дальше поддерживать запасы топлива на нормативном уровне позволят платежи жителей за потребленное тепло, - сообщает «Новый Омск».

Котельные, нормативный запас топлива на которых не был создан в срок, обслуживают 135 жилых домов, восемь из них - многоквартирные, а также 18 учреждений образования - школ и детских садов и девять объектов здравоохранения.