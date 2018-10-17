В Омске на уборку свалок тратят по 60 миллионов в год

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-17T14:28:01+03:00

В Омске на уборку свалок тратя по 60 миллионов в год Фото: пресс-служба администрации города Омска

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Сейчас в городе насчитывается 300 мест, отвозить мусор в которые запрещено, однако он появляется там снова и снова. В этом году специалисты выезжали туда уже более 10 тысяч раз, сообщает «Омск-Информ» ссылаясь на сегодняшнее заседание комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ и транспорта.

Чтобы постоянно вывозить мусор с этих несанкционированных омских свалок из бюджета ежегодно выделяется 60 миллионов рублей.

Депутаты попросили предоставить подробности этих трат, чтобы сравнить их с суммами штрафов за несанкционированный сброс мусора.

В ближайшее время депутаты будут использовать фото- и видеофиксацию, чтобы ловить нарушителей.