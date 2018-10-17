Чистоплотный омич по кличке Мойдодыр до смерти избил соседа за грязь

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-17T14:01:02+03:00

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Следователи раскрыли жестокое убийство омича. Родственники убитого вызвали полицию, обнаружив тело мужчины у него в квартире. Криминалисты заключили, что омича перед смертью жестоко избили. Об этом сообщают в следственном комитете по Омской области.

Полицейские установили, что убитый мужчина со своим 44-летним другом-соседом устроили застолье. Во время посиделок завязалась драка. Сосед напал на мужчину из-за того, что тот долгое время не убирался в своей квартире. Общие знакомые подозреваемого прозвали Мойдодыром за его любовь к чистоте.

Сейчас мужчину задержали, он полностью признался в содеянном. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование продолжается.