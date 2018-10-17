Прокуратура: омские приставы сами нарушают закон
Прокуратура пришла с проверкой к судебным приставам и обнаружила нарушение трудового законодательства. В ведомстве уволившихся сотрудников рассчитывали с нарушением сроков, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.
Согласно Трудовому кодексу РФ при прекращении трудового договора или контракта все выплаты уволившемуся сотруднику должны поступить в его последний рабочий день.
Однако, как выяснили в прокуратуре, в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области окончательный расчет 35 сотрудников происходил с нарушением сроков – работникам задерживали рассчет от 2-х до 24-х дней.
По результатам проверки в службе судебных приставов два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.