Прокуратура: омские приставы сами нарушают закон

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-17T12:59:34+03:00

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Прокуратура пришла с проверкой к судебным приставам и обнаружила нарушение трудового законодательства. В ведомстве уволившихся сотрудников рассчитывали с нарушением сроков, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Согласно Трудовому кодексу РФ при прекращении трудового договора или контракта все выплаты уволившемуся сотруднику должны поступить в его последний рабочий день.

Однако, как выяснили в прокуратуре, в Управлении федеральной службы судебных приставов по Омской области окончательный расчет 35 сотрудников происходил с нарушением сроков – работникам задерживали рассчет от 2-х до 24-х дней.

По результатам проверки в службе судебных приставов два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.