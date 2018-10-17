Омич украл корзину мороженого в магазине у аэропорта

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-17T12:26:07+03:00

Однако при задержании похищенной еды при нем не оказалось

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28-летний омич накануне пришел в торговый павильон на улице Транссибирской недалеко от аэропорта. Продавцу он сказал, что оставил в магазине шапку и мобильный телефон. Как только продавец сказала, что не видела оставленных вещей, пьяный омич начал буянить, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина кулаком разбил холодильник и достал оттуда полную корзину мороженого. После этого он поспешил скрыться. Продавец тут же позвонила в полицию.

Мужчину быстро задержали в районе многоквартирного дома на улице Авиагородок. Однако мороженого в корзине уже не было, омич был сильно пьян и не смог объяснить куда его дел.

Полицейские выяснили, что омича уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических веществ. Сейчас сотрудники полиции будут разбираться с ним по новому преступлению.