2018-10-17T10:52:41+03:00
Происшествия

Ночью под Омском сгорела машина

Автомобиль не подлежит восстановлению
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Ночью под Омском сгорела машинаНочью под Омском сгорела машинаФото: vk.com
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Сегодня около трех часов ночи пожарные тушили автомобиль, который загорелся на парковке в микрорайоне Ясная поляна под Омском. Очевидцы в соцсетях сообщают, что автомобиль был китайской марки SsangYong.

Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Омичи пишут, что ее теперь можно сдать разве что в металлолом. Водители сопереживают владельцу автомобиля - никто не хотел бы утром на парковке увидеть груду металла вместо собственной «ласточки».

Рядом стоящие авто также повреждены огнем. Находившиеся на месте в момент ЧП люди говорят, что пожар был очень сильный. В пресс-службе МЧС сообщают, что его удалось потушить за 40 минут. Сейчас полицейские будут устанавливать причины пожара и искать виновных.

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