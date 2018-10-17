За неделю простудились более 8 тысяч омичей

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-17T10:26:55+03:00

За неделю ОРВИ заболели более 8 тысяч омичей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

В Омске и области начался сезон гриппа и простуд. За неделю с 8 по 14 октября врачи зарегистрировали 8068 заболевших острыми респираторными инфекциями. В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что это на 7,1% ниже эпидемического порога.

Заболеваемость обусловлена негриппозными вирусами: риновирусами, вирусами парагриппа и коронавирусами.

Сейчас в Омске и области продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент прививки сделали почти 40% взрослых жителей подлежащих вакцинации и 37% детей.

В целом по области прививки поставили всего 195 населения.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за январь-сентябрь 2018 года ниже в 1,2 раза, чем за аналогичный период в 2017 году.