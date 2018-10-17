За гаражи омичи заплатят более 12 миллионов налога
Всего в городе около 40 тысяч боксов для машин
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Владельцы гаражей и парковочных мест в Омске в общей сложности заплатят 12,4 миллиона налогов в бюджет города. Всего в Омске около сорока тысяч гаражей и машино-мест, сообщает региональное Управление налоговой службы.
С каждого парковочного места или гаража владельцы должны заплатить 0,3% от кадастровой стоимости объекта. Существуют льготы по уплате налогов для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, Героев Советского Союза и Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны и для ряда других категорий граждан.
Уточнить налоговую ставку и право на льготу, кстати, можно на официальном сайте ФНС России.