За гаражи омичи заплатят более 12 миллионов налога

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-17T10:12:41+03:00

Всего в городе около 40 тысяч боксов для машин

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Владельцы гаражей и парковочных мест в Омске в общей сложности заплатят 12,4 миллиона налогов в бюджет города. Всего в Омске около сорока тысяч гаражей и машино-мест, сообщает региональное Управление налоговой службы.

С каждого парковочного места или гаража владельцы должны заплатить 0,3% от кадастровой стоимости объекта. Существуют льготы по уплате налогов для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, Героев Советского Союза и Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны и для ряда других категорий граждан.

Уточнить налоговую ставку и право на льготу, кстати, можно на официальном сайте ФНС России.