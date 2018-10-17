В Омске Комсомольский мост обследуют за полмиллиона

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-17T09:41:14+03:00

В Омске Комсомольский мост испытают за 519 тысяч рублей Фото: пресс-служба администрации города Омска

Изменить размер текста: A A

Бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проведет аукцион на испытание моста. Специалисты будут определять, нужна ли мосту реконструкция или достаточно будет капитального ремонта.

Комсомольский мост 1953 года постройки, и он находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Специалистам придется определить грузоподъемность моста, деформацию конструкций и дать рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. На эти цели выделено 519,9 тыс. рублей, сообщается в техническом задании. Завершить работы должны до 15 декабря. Испытания моста будут проводить ночью.

Ранее был открыт после реконструкции Юбилейный мост. На его открытии мэр Омска, Оксана Фадина заявляла, что следующим будут ремонтировать Ленинградский мост.