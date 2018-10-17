Корпоративные клиенты Tele2 проговорили в поездках 1,2 млн минут

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-17T09:32:49+03:00

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Более половины всех командировок омичей пришлось на пять направлений – Новосибирскую и Тюменскую области, Краснодарский и Алтайский края, а также Москву.

В десятку регионов, где омские предприниматели наиболее активно пользовались услугами мобильной связи вошли также Санкт-Петербург, Кемеровская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего омские бизнес-клиенты оператора посетили летом 61 регион. Самым популярным месяцем для командировок внутри страны стал июль. В поездках за пределы Омской области клиенты Tele2 проговорили более 1,2 млн минут и использовали более 16 Тб мобильного интернета.

Омскую область по делу посетили за три месяца больше шести тысяч бизнес-абонентов Tele2 из 58 регионов страны. Чаще всего в Омск приезжали из Челябинска, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и Удмуртии. Гости проговорили более полумиллиона минут использовали более 11 Тб интернета. Самыми общительными были бизнес-абоненты с Сахалина: на каждого из них пришлось в среднем 400 минут разговоров.

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.