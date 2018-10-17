2018-10-17T09:19:43+03:00
Общество

В Омске пенсионерка заперлась в машине, чтобы ее не забрали приставы

Женщина задолжала крупную сумму денег
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пенсионерка заперлась в машине, чтобы ее не забрали приставыВ Омске пенсионерка заперлась в машине, чтобы ее не забрали приставыФото: Официальный сайт УФССП России по Омской области
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61-летняя женщина задолжала 6,8 миллионов рублей. Партнер по бизнесу пенсионерки обратился с иском в суд, чтобы вернуть свои миллионы. На время процесса приставы наложили арест на денежные средства и имущество сибирячки.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, должницу уведомили, что ее автомобиль «Volkswagen Transporter» будет арестован и до окончания суда она не сможет им пользоваться. Приехавшие по месту жительства омички приставы не обнаружили машину. Однако позже нашли ее на сайте продажи авто. Представившись покупателями и договорившись о просмотре иномарки, приставы нашли транспортное средство. Но пенсионерка не хотела расставаться со своим имуществом. Она заперлась внутри салона. После продолжительных переговоров сибирячка все-таки сдалась и отдала автомобиль.

Теперь до окончания судебного разбирательства женщина не сможет воспользоваться деньгами и своим автомобилем.

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