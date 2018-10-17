Прокуратура нашла в парке 30-летия ВЛКСМ опасный аттракцион

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-17T08:53:30+03:00

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Прокуратура провела проверку аттракциона «Картинг» в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Оказалось, что на аттракционе нарушались требования безопасности. Автомобили не были оборудованы ремнями, посетителей пускали кататься на автомобилях без специальных шлемов. Также на аттракционе не была разработана система сигналов для оповещения водителей об опасности, сообщают в пресс-службе прокуратуры

К тому же владельцы аттракциона не оформили документы для безопасного использования электроустановок.

По результатам вторичной проверки владельцы аттракциона устранили все нарушения и были привлечены к административной ответственности.