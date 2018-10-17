В Омске машина-кран застряла под виадуком

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-17T08:20:37+03:00

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В Омске на 1-ой Советской водитель крана застрял под виадуком и полностью парализовал движение,. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Несмотря на то, что виадук оборудован всеми дорожными знаками, которые предупреждают о высоте виадука, водитель крана все же решился попытаться проехать под ним.

Омичи предлагают шоферу быть чуть менее самоуверенным и смотреть на знаки вместо того, чтобы отвлекаться на телефон.

В комментариях опытные автомобилисты предлагают водителю спустить колеса и проехать дальше, но, по-видимому, произойдет это нескоро:

- Час пройдет, пока он там все восемь колес спустит, - иронизируют омичи.

Вместо предупреждающих знаков о высоте моста, водители предлагают установить новый: «кран не проедет». Специально для таких самоуверенных и невнимательных шоферов.