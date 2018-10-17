2018-10-17T08:02:32+03:00
Общество

На омского бизнесмена завели уголовное дело из-за долга в 100 тысяч за воду

Коммерсант может сесть в тюрьму на два года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омского бизнесмена завели уголовное дело из-за долгов за водуНа омского бизнесмена завели уголовное дело из-за долгов за водуФото: УКЛАДОВ Егор
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На директора ООО «Омскнефтепроводстрой» возбудили уголовное дело. Несмотря на решение арбитражного суда, он отказывался выплачивать долг за горячую воду. Теперь на него завели уже уголовное дело. Фирма предпринимателя задолжала АО «Омск РТС» 110 тысяч рублей. Кроме этого ему нужно будет выплатить пени в размере 6 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Омск РТС.

Сейчас у коммерческой фирмы арестовали счет, но руководитель не предпринял никаких мер, чтобы выплатить долг. Вместо этого он просил перечислял деньги на счет другой компании - его партнера. Так было переведено около 900 тысяч рублей.

Сейчас директору фирмы грозит до двух лет лишения свободы.

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