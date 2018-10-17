Водитель «Тойоты» сбил в Омске женщину
Женщину с травмами доставили в больницу
Изменить размер текста:
Ранним утром около семи часов на улице Бердникова произошло ДТП. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. 25-летний водитель на «Тойоте» двигался по улице Бердникова в направлении улицы Л. Чайкиной, он не заметил женщину на дороге и сбил ее, сообщает пресс-служба омской полиции.
В результате аварии женщину, личность которой еще не установили, отправили в больницу с травмами.
Судя по фото с места аварии, удар был сильный, повреждено лобовое стекло автомобиля.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливают причины и все обстоятельства происшествия.