Водитель «Тойоты» сбил в Омске женщину

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-17T08:15:52+03:00

Женщину с травмами доставили в больницу

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Ранним утром около семи часов на улице Бердникова произошло ДТП. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. 25-летний водитель на «Тойоте» двигался по улице Бердникова в направлении улицы Л. Чайкиной, он не заметил женщину на дороге и сбил ее, сообщает пресс-служба омской полиции.

В результате аварии женщину, личность которой еще не установили, отправили в больницу с травмами.

Судя по фото с места аварии, удар был сильный, повреждено лобовое стекло автомобиля.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливают причины и все обстоятельства происшествия.