В Омске до 25 октября закончат ремонтировать все тротуары

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-17T07:25:02+03:00

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В этом году в Омске было запланировано отремонтировать 291 тротуар. Из них осталось сдать всего четыре – это дорожки по улицам 11-й Амурской, Седова и 50 лет Октября, на бульваре Мартынова. В прошлом году было отремонтировано 214 таких объектов. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

В основном в этом году ремонтировали межквартальные и внутриквартальные проезды. Полностью завершить ремонт планируется к 25 октября.

Ремонт дорог в этом году тоже уже почти окончен – остался небольшой участок дороги по улице от 10-летия Октября до улицы 1-й Заречной.

Ремонт тротуаров проходит по просьбам и пожеланиям омичей. Любой желающий может обратиться в администрацию своего округа и подать заявку на ремонт или обустройство конкретной дорожки или проезда. После рассмотрения всех заявок комиссия определяет наиболее проблемные объекты и включает их в план ремонта.