В Омске из-за тумана не смогли сесть самолеты

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-17T06:52:02+03:00

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Сегодняшним утром наш город накрыл густой туман. Из-за плохой видимости несколько рейсов до Омска сейчас задержаны. Самолеты не могут сесть при такой погоде.

Три рейса из Москвы, которые должны были приземлиться в Омске в 05:20, 05:55 и в 06:55 отправлены в новосибирский аэропорт Толмачево.

Еще один самолет из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в омском аэропорту в 07:30 сделал несколько заходов на посадку в Омске, но из-за густого тумана также не смог приземлиться и был направлен в Новосибирск.

Сейчас один из московских рейсов уже вылетел из Новосибирска и его прибытие ожидается в 10:20, на три с половиной часа позже. Остальные самолеты еще не покинули Новосибирский аэропорт.

Четыре рейса из Омска задержаны на 3-4 часа.