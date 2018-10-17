2018-10-17T05:57:39+03:00
Общество

В Омске уже месяц ищут пропавшую 90-летнюю бабушку

Антонина Ивановна Фадеева пропала еще 19 сентября
Анна МИКУЛА
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Омские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» уже месяц ищут 90-летнюю Антонину Фадееву (Смелову). Известно, что пенсионерка вышла из дома в селе Артын Муромцевского района 19 сентября и пропала. С тех пор ее никто не видел.

Приметы: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Одежда: синяя кофта, черные гетры с полосками, разноцветные калоши, платок в цветочек.

Пропавшая бабушка может находиться в любом районе области, не ориентируется в пространстве. Нужна помощь добровольцев.

Если вы хотите помочь в поисках Антонины Ивановны или знаете, где она находится, позвоните по телефонам гоячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

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