2018-10-17T04:53:48+03:00
Общество

В Омске у «Континента» ставят первую новогоднюю елку

Один из бизнесменов традиционно рано устанавливает праздничное дерево
Станислав МУХИН
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Наконец, это случилось. В Омске начали устанавливать первую новогоднюю елку. Традиционно она появится у ТЦ "Континент". Возле здания торгового центра уже начали монтаж специальной конструкции. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Скорее всего, в ближайшие дни новогодние деревья появятся около ТЦ "Каскад" и кинотеатра "Атриум-кино".

Все дело в том, что эти здания СМИ приписывают известному в городе бизнесмену и депутату Валерию Кокорину. Предприниматель всегда устанавливает елки рано, и стоят они до марта месяца. В прошлом году деревья возле его торговых центров появились 9 и 11 октября. Скорее всего, бизнесмен считает, что так лучше создается новогоднее настроение у омичей, которые вспоминают про покупку подарков. А это, видимо, увеличивает продажи.

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