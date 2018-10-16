В Омске разыскивают двоих пропавших подростков

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-16T14:54:11+03:00

Если вы знаете о местонахождении Евгения Березина и Руслана Омарова, звоните в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы знаете о местонахождении Евгения Березина и Руслана Омарова, звоните в полицию

Изменить размер текста: A A

13 октября пропал 17-летний Евгений Березин. Он ушел из дома на улице Магистральной и исчез. Ранее уже сбегал от родителей.

Приметы юноши: на вид 17 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые. Был одет в коричневую куртку, спортивные брюки синего цвета, синюю олимпийку, желтую футболку, черно-синие кроссовки.

Располагающим сведениями о местонахождении Берзина Евгения просьба позвонить в по телефонам: 63-04-04 или 02.

Фото: 55.мвд.рф

16 октября в полицию поступило сообщение об уходе из общежития образовательного учреждения в Тюкалинске 16-летнего Руслана Омарова.

Приметы Руслана: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, глаза темно-карие, нос прямой. Был одет в куртку темно-синего цвета, темные брюки и ботинки.

Располагающим сведениями о местонахождении Омарова Руслана просьба позвонить по телефонам: 79-32-90 или 02.