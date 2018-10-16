2018-10-16T14:54:11+03:00
Общество

В Омске разыскивают двоих пропавших подростков

Если вы знаете о местонахождении Евгения Березина и Руслана Омарова, звоните в полицию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Если вы знаете о местонахождении Евгения Березина и Руслана Омарова, звоните в полицию.Если вы знаете о местонахождении Евгения Березина и Руслана Омарова, звоните в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

13 октября пропал 17-летний Евгений Березин. Он ушел из дома на улице Магистральной и исчез. Ранее уже сбегал от родителей.

Приметы юноши: на вид 17 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые. Был одет в коричневую куртку, спортивные брюки синего цвета, синюю олимпийку, желтую футболку, черно-синие кроссовки.

Располагающим сведениями о местонахождении Берзина Евгения просьба позвонить в по телефонам: 63-04-04 или 02.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

16 октября в полицию поступило сообщение об уходе из общежития образовательного учреждения в Тюкалинске 16-летнего Руслана Омарова.

Приметы Руслана: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, глаза темно-карие, нос прямой. Был одет в куртку темно-синего цвета, темные брюки и ботинки.

Располагающим сведениями о местонахождении Омарова Руслана просьба позвонить по телефонам: 79-32-90 или 02.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске будут судить акушерку, обвиняемую с смерти младенца
Омич вернул деньги за некачественный ремонт компьютера
Общественные встречи провели в «Омскэнерго»
Больше четырех тысяч должников отключили от газа этим летом
Платить все-таки придется
В Омске спустя девять часов полностью потушили два горевших судна
В Омске работники перепутали подъезд, который надо ремонтировать
Омич, попавшийся на интимной переписке, отдал вымогателям машину
В Омске обнаружили более 600 опасных детских площадок
Почему старшим школьникам необходима школа IQ007
Омички пожаловались на извращенца, орудующего в Нефтяниках
Омич до смерти забил женщину, которая его укусила
В Омске на берегу Иртыша нашли эмбрион ребенка
В Омске снесут еще три дома
Следком проверяет сообщение о смерти годовалого ребенка в Омске
Омичке с сыном-инвалидом, стоявшая в очереди 20 лет, через суд добивается жилья