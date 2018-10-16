В Омске будут судить акушерку, обвиняемую с смерти младенца

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-16T14:36:27+03:00

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Уже завтра, 17 октября, в суде начнут рассматривать дело заведующей акушерским отделением роддома № 5. Анну Юлину обвиняют в том, что она не оказала вовремя жизненно необходимую помощь роженице Вере Букриной в октябре 2016 года.

- У меня был крупный мальчик, поэтому решили делать кесарево сечение. Ночью у меня отошли воды. Я подошла к Юлиной и сказала, что рожаю, - рассказывает Вера. - Она велела мне идти в свою палату и не паниковать. После этого к ней подходила еще дважды. Та ответила: «Вам операция назначена на сдедующий день - вот и ждите!» Повезли на операцию только, когда я уже больше не могла терпеть. К тому моменту мой сын уже умер.

Следственный комитет пришел к выводу, что в результате промедления со стороны обвиняемой плод женщины, ожидавшей помощь врачей в течение 6 часов, погиб, и возникла реальная угроза для жизни и здоровья пациентки. В ходе следствия обвиняемая вину не признала, но эксперты установили дефекты оказания медицинской помощи.