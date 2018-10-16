2018-10-16T14:13:04+03:00
Общество

Омич вернул деньги за некачественный ремонт компьютера

С просьбой о защите своих потребительских прав в омский Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратился Александр Воскобейник
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Мужчина отдал свой ноутбук на ремонт в компанию ООО «Омск-сервис», заплатив за услугу 4 000 рублей. Через некоторое время компьютер вернули, но при проверке выяснилось, что неисправность не устранена. Александр написал претензию к ООО «Омск-сервис» о возврате денежных средств, но компания ее не удовлетворила и повторный ремонт для устранения неисправности предлагать при этом не стала.

Оргтехника была нужна мужчине для работы и ему пришлось срочно искать нового мастера. Так он обратился к ИП Гасымову, который смог провести качественный ремонт ноутбука, устранив все имеющиеся неполадки. А чтобы призвать к ответу нерадивых работников ООО «Омск-сервис», Андрей Воскобейник обратился в Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

– Услуги компании «Омск-сервис» по ремонту техники оказались некачественными, поэтому по закону «О защите прав потребителей» гражданин Воскобейник был в праве требовать возмещения расходов по устранению недостатков выполненной работы. Специалисты нашего центра составили исковое заявление в суд, в котором потребовали у компании «Омск-сервис» возместить гражданину сумму повторного ремонта – 4 350 рублей, а также выплатить предписанный законом штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы, – прокомментировал ситуацию юрист Центра защиты прав граждан.

В результате судебного разбирательства между Александром Воскобейником и ООО «Омск-сервис» было заключено мирное соглашение – компания согласилась вернуть мужчине 4 000 рублей.

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