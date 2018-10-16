2018-10-16T11:33:35+03:00
Происшествия

В Омске спустя девять часов полностью потушили два горевших судна

В МЧС сообщили о ликвидации пожара
Анна МИКУЛА
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Пожар потушили в 12.35. Фото: пресс-служба областного МЧСПожар потушили в 12.35. Фото: пресс-служба областного МЧС
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В Омске полностью потушили два горевших судна, стоящих в доке на улице Электрификаторов.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 3.19. В 4.44 огонь был локализован. Потушить его окончательно из-за сложности возгорания удалось только в 12.35. На месте работали 62 сотрудника и 16 единиц техники.

В результате проиосшествия никто не пострадал. Причины случившегося пока устанавливают следователи. На данный момент есть две версии - неосторожное обращение с огнем при газосварочных работах и поджог.

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