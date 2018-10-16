В Омске работники перепутали подъезд, который надо ремонтировать

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-16T11:15:00+03:00

Они ободрали стены и даже не убрали за собой мусор

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Недолго радовались жильцы одного из подъездов многоэтажки на улице Романенко, 8. Сначала там неожиданно начали делать ремонт. Потом выяснилось, что просто место перепутали, и так же внезапно все бросили на середине дела.

- Все стены ободрали, осталась грязь, - негодует подписчица паблика «Омск ВК». - До этого в подъезде было более-менее прилично. В управляющей компании сказали, что будут планировать на следующий год. Жителям теперь жить в этой грязи год?! Куда обратиться, чтобы доделывали ремонт или восстанавливали до того состояния, как было до проведения работ? Ведь это не наши проблемы, что они ошиблись адресом.

Впрочем, другие жильцы этого же дома рассказывают, что в одном из подъездов уже сделали довольно качественный ремонт и советуют соседям просто набраться терпения.

Фото: vk.com/omsk_vk