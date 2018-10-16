Омич, попавшийся на интимной переписке, отдал вымогателям машину

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-16T10:40:32+03:00

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Не слишком удачно закончилось для 30-летнего жителя Нововаршавского района знакомство в интернете. Сельчанин думал, что ведет интимную переписку с миловидной девушкой. А через некоторое время вместо нее объявились двое мужчин, один из которых - бывший зэк. Шантажисты потребовали им заплатить, чтобы они не разоблачили жертву амура.

Тот в полицию обращаться постеснялся и отдал вымогателям свою «Ладу» стоимостью 90 тысяч рублей.

- Преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска, которые обратили внимание на пропажу автомобиля ВАЗ-21114 у 30-летнего жителя районного центра, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Один из них - 30-летний житель села Славянка - ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, другой - 36-летний житель районного центра - не судим. Транспортное средство злоумышленники успели реализовать в г. Омске. В настоящее время автомобиль поставлен на розыскной учет.

Теперь приятелям-вымогателям грозит до 7 лет колонии.