В Омске обнаружили более 600 опасных детских площадок

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-16T10:26:58+03:00

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Сотрудники прокуратуры проверили, как обстоят дела с безопасностью в местах отдыха омичей. В том числе проверили и детские площадки. Там нашли многочисленные нарушения. 610 таких объектов опасны для малышей.

- Основными нарушениями требований законодательства явились наличие неровностей, шероховатостей, зазоров, дефектов, выступающих острых элементов на поверхностях игровых форм; не зафиксированных игровых конструкций; отсутствие либо несоответствие по высоте бортиков горок; неисправность механизмов качелей и каруселей, создающих угрозу выпадения ребенка или застревания частей его тела; отсутствие ударопоглощающих покрытий у игровых элементов на данных площадках и др, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Впрочем, многие ответственные за состояние детских площадок исправили все недочеты оперативно. В течение 1-2 дней уже привели в порядок 90 таких объектов.