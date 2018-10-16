Омички пожаловались на извращенца, орудующего в Нефтяниках

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-16T09:20:20+03:00

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Не все омичи стойко перенесли нынешнюю осень. У одного из горожан, вероятно, началось сезонное обострение психического расстройства. Накакнуне он напугал прохожих в городке Нефтяников.

- Хотелось бы предупредить всех девушек, - соощает анонимный подписчик паблика «Омск Live». - В районе улицы Марка Никифорова (напротив средней образовательной школы № 82, колледжа ВШНИ и общежитий) ходит мужчина, который предлагает непристойные вещи девушкам и откровенно занимается самоудовлетворением прямо на улице. Первый раз был замечен зимой прошлого года. И сегодня (15.10.18) около 8 вечера.. Из примет запомнилась только борода. Возможно, рыжая или русая, в темноте не разобрали. Рост около 175-185 см. Будьте аккуратны.