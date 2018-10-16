2018-10-16T09:02:40+03:00
Происшествия

Омич до смерти забил женщину, которая его укусила

После этого он попытался свалить вину на ее собутыльницу
Поделиться:
Подозреваемый попытался свалить вину на другую женщину из компании.Подозреваемый попытался свалить вину на другую женщину из компании.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В доме на улице 15-ой Самарской компания устроила застолье. Не для всех его участников пьянка закончилась благополучно. 28-летний мужчина насмерть забил женщину, с которой познакомился там же. Причина агрессии оказалась нетривиальной - та его укусила. За это он нанес ей более 50 ударов.

Когда его задержали, попытался свалить вину на другую собутыльницу. Но его версия не подтвердилась.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, кроме того, ему предстоит возместить моральный вред родственникам потерпевшей в размере 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24