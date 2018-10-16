В Омске на берегу Иртыша нашли эмбрион ребенка

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-16T08:51:35+03:00

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Страшную находку сделали на берегу Иртыша в районе улицы Песчаной бездомные. Заметив сверток, они начали разворачивать его и ужаснулись находке. Они заметили крошечные ручки и ножки, торчавшие из тряпок. Испуганные очевидцы рассказали обо всем стражам порядка.

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, выяснилось, что труп действительно человеческий - но это еще не младенец, а эмбрион примерно 3-4 месяцев.

Скорее всего, он был нежизнеспособен и у беременной женщины просто случился выкидыш, о котором она не стала никуда сообщать.