СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-16T08:23:59+03:00

В Омске снесут еще три дома Фото: Мила СТРИЖ

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Три моногоквартирых дома в Омске признали непригодными для жизни. Указом мэра Омска Оксаны Фадиной, жильцов из них будут расселять, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дома расположены по адресам ул. 1-я Учхозная, 53, и 2-я Учхозная, 3б, еще одно здание находится в Ленинском округе, на улице ул. 1-й Майкопской, 10.

Самый старый дом по адресу 2-я Учхозная, 3б был построен в 1938 году. Оставшиеся два возвели в 1958 году, согласно порталу «Реформа ЖКХ». В этих домах в сумме проживает около 30 жителей. Всх их планирую расселить до 31 декабря 2021 года, а сами здания планируют сносить в течение 2022 года.