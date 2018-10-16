2018-10-16T08:17:45+03:00
Происшествия

Следком проверяет сообщение о смерти годовалого ребенка в Омске

Причины трагического случая устанавливаются
Анна МИКУЛА
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В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины смерти ребенка.В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины смерти ребенка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональный следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о гибели годовалого ребенка в поселке Береговой. Например, журналисты сообщали о том, что мать малыша якобы выпивала, а после его нашли с переломленной шеей. Следователи эту версию не подтверждают.

- Сообщаем, что следователями проводится доследственная проверка по факту обнаружения в 9 часов 13 октября в одном из домов села Черниговка тела мальчика, 2017 года рождения, с которым 22-летняя омичка, проживающая в Центральном округе г. Омска, приехала в гости к подруге. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, проводившего вскрытие тела, никаких телесных повреждений у ребенка не обнаружено. Причина его смерти будет установлена по результатам гистологических исследований, - сообщает пресс-служба областного СУСК.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины смерти ребенка, а также дадут правовую оценку действиям его матери.

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