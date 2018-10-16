Омичке с сыном-инвалидом, стоявшая в очереди 20 лет, через суд добивается жилья

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-16T08:04:32+03:00

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Омичка с сыном-инвалидом 20 лет стояли в очереди на получение жилья. Ее родственник страдает тяжелым заболеванием и не может жить в одной квартире с другими людьми. Он имеет право на внеочередное получение жилплощади по социальному найму. Но необходимые квадратные метры ему так и не предоставили.

- В связи с этим, прокуратура направила в Центральный районный суд г. Омска исковое заявление об обязании администрации органа местного самоуправления предоставить инвалиду во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее нормы предоставления, с учетом его права на дополнительную жилую площадь, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Решением суда исковые требования прокурора города Омска удовлетворены.