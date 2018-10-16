В центральном округе Омска построят новую школу

СЕГОДНЯ 07:27 2018-10-16T07:27:29+03:00

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На 2019 год запланировано строительство двух социально-значимых объектов, сообщают в пресс-службе департамента строительства омской мэрии. Планируется строительство новой школы вместимостью 1122 человек в микрорайоне «Амурский-2». Учебное заведение будет отвечать всем современным требованиям и стандартам. Сейчас проектная документация школы уже проходит экспертизу.

Вторым новым объектом будет автомобильная дорога от моста имени 60-летия Победы по ул. 3-й Островской, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до ул. Перелета. Общая протяженность дороги составит 4,3 километра. Магистраль позволит разгрузить транспортную сеть Левобережья.

Объекты планируют закончить к 2019 и 2020 году.