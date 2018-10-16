В Омске жители нескольких районов останутся без воды

СЕГОДНЯ 06:58 2018-10-16T06:58:22+03:00

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Во вторник с девяти утра отключили воду жителям поселка Штумпфа. Воды не будет в домах по улице Крестьянской, Российской, Пограничной, Тепличной, Степной и Штумпфа, сообщается на сайте "Омскводоканала".

С девяти до двух часов дня из-за ремонтных работ воды не будет по адресам: ул. 20 лет РККА, 202а, 206, 208, 210, ул. Масленникова, 179, 181, 183, 185; а также в ЦТП-704 МП "Тепловая компания". В это время у дома № 208 будет находиться цистерна с питьевой водой.

С десяти утра до восьми вечера воду отключат в жилых домах № 68, 70, 72 по проспекту Мира и № 9а по Нефтезаводской, а также в административном помещении на Мира, 74.

С одиннадцати утра до пяти вечера отключения холодной воды будет проходить в доме №160 по 1-й Барнаульской, в колонках на улицах Барнаульской, Бородинской и Гражданской, и в частном секторе по улицам Барнаульской и Бородинской.