2018-10-16T04:53:02+03:00
Общество

В Омске частный перевозчик бросил два автобусных маршрута

Властям пришлось выставлять на них муниципальный транспорт
Станислав МУХИН
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Один из крупнейших перевозчиков отказался сразу от двух городских маршрутов. Речь идет о компании "Автосила-55", фирма не захотела обслуживать маршруты №29 (ОНПЗ - Первокирпичный) и №95 (СТЦ МЕГА - строительный рынок "Южный"). Инициатива расторжения договора на обслуживание исходила от частника. Причину в мэрии уточнять не стали, но, скорее всего, все дело в убыточности этих направлений.

Как пояснили "Комсомолке" в мэрии, администрация уже выставила на эти маршруты муниципальные автобусы "ПАЗ". "Автосила-55" по-прежнему обслуживает маршруты №20, 40 и 72. Однако ранее неоднократно сообщалось, что частники могут отказаться и от "двадцатки".

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