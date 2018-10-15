В Омске мошенники воровали деньги у воспитанников детских домов

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-15T14:01:29+03:00

Дело направлено в суд, а им грозит до 10 лет лишения свободы

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Мошенники в течение нескольких лет обманывали детей сирот, которые не могут самостоятельно или без помощи близких людей воспользоваться денежными средствами или защитить свои интересы.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области, 54-летний мужчина и две женщины в возрасте, одной из которых 52 года, а другой 31 год организовали преступную группу. В течение двух лет банда с помощью поддельных документов снимала деньги со счетов несовершеннолетних детдомовцев.

Всего им удалось украсть больше двух с половиной миллионов рублей. Сейчас один из мошенников уж отбывает наказание за другое преступление, а две женщины находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.