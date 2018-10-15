2018-10-15T14:01:29+03:00
Общество

В Омске мошенники воровали деньги у воспитанников детских домов

Дело направлено в суд, а им грозит до 10 лет лишения свободы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мошенники в течение нескольких лет обманывали детей сирот, которые не могут самостоятельно или без помощи близких людей воспользоваться денежными средствами или защитить свои интересы.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области, 54-летний мужчина и две женщины в возрасте, одной из которых 52 года, а другой 31 год организовали преступную группу. В течение двух лет банда с помощью поддельных документов снимала деньги со счетов несовершеннолетних детдомовцев.

Всего им удалось украсть больше двух с половиной миллионов рублей. Сейчас один из мошенников уж отбывает наказание за другое преступление, а две женщины находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Гуселетов вручил награды на X турнире памяти Олега Охрименко
За убийство двух лосих омич заплатит 800 тысяч
С начала года в Омске по вине пьяных водителей погибли 9 человек
В Омской области начали строить дорогу в объезд Казахстана за 700 млн
В Омской области еще один скрытный депутат лишился мандата
В Омске сдали долгострой, заселения в который дольщики ждали больше 7 лет
Сервисы ЕИС нотариата
«Прямая линия» с руководителем филиала «Омскэнерго»
«Нужно принимать кадровые решения»: Бурков заявил о новых отставках в омском правительстве
Приложение «Мой Tele2» использует каждый шестой владелец смартфона в сети оператора
Омичка на «Лексусе» сбила пенсионера на зебре
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей
В Омске состоится масштабный бизнес-форум
62% омичей платят за горячую воду и отопление дистанционно
Сколько должно храниться молоко?
Предложение от крупнейшего производителя по сотовому и монолитному поликарбонату ООО «Полисервис»