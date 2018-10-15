2018-10-15T13:53:23+03:00
Общество

За убийство двух лосих омич заплатит 800 тысяч

Также браконьеру придется отработать 240 часов
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Суд Большеуковского района вынес приговор 45-летнему омичу, который подстрелил двух лосих из незарегистрированного ружья. Омич не имел разрешения на охоту и причинил ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на браконьера завели уголовное дело за «Незаконную охоту с причинением крупного ущерба» и «Хранение затвора от огнестрельного оружия и приобретения и хранения патронов». Сибиряк полностью признал вину и согласился с обвинением.

Теперь охотнику придется отработать 240 часов на пользу государства, а также полностью выплатить причиненный ущерб. К тому же суд ограничил его в свободе сроком на два года.

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