С начала года в Омске по вине пьяных водителей погибли 9 человек

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-15T13:26:48+03:00

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Сегодня, 15 октября, в Омске проводится рейд по выявлению пьяных водителей «Трезвость». К сожалению, почти наверняка они и на этот раз не останутся без «улова».

Тем временем, начальник отдела ГИБДД по Омской области озвучил печальную статистику - с начала года пьяные водители девять раз становились убийцами по неволе. Всего по их вине произошло 77 дорожно-транспортных происшествий.

- Всего за 9 месяцев в городе произошло 1636 ДТП, в которых 53 человека погибли и 2393 человека были травмированы. Из общего числа ДТП большая часть приходится на столкновения (43 %) и наезды на пешеходов (31 %), - заявил Миллер.