2018-10-15T13:11:53+03:00
Общество

В Омской области начали строить дорогу в объезд Казахстана за 700 млн

Ее закончат к 2020 году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области начали строить дорогу в объезд КазахстанаВ Омской области начали строить дорогу в объезд КазахстанаФото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Новый участок дороги с. Алабота – с. Милоградовка длиною в 15 километров пройдет по территории Русско-Полянского и Павлоградского районов. Магистраль позволит жителям сел ездить в Омск и Русскую Поляну без заезда на территорию Республики Казахстан. Раньше жителям приходилось заезжать на двенадцатикилометровый участок соседнего государства.

Старая дорога сейчас в плохом состоянии, но она находится в ведении Казахстана и повлиять на ее ремонт власти нашего региона не могли, сообщает пресс-служба правительства.

Работы на новой магистрали начались 12 октября подрядчиком стало ООО «Сиборос».

На ее строительство из бюджета региона выделили 718 млн рублей. К 2020 году дорогу отремонтируют, и жители смогут свободно добираться в Омск и райцентр соседнего района области без заезда на территорию Казахстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Гуселетов вручил награды на X турнире памяти Олега Охрименко
В Омске мошенники воровали деньги у воспитанников детских домов
За убийство двух лосих омич заплатит 800 тысяч
С начала года в Омске по вине пьяных водителей погибли 9 человек
В Омской области еще один скрытный депутат лишился мандата
В Омске сдали долгострой, заселения в который дольщики ждали больше 7 лет
Сервисы ЕИС нотариата
«Прямая линия» с руководителем филиала «Омскэнерго»
«Нужно принимать кадровые решения»: Бурков заявил о новых отставках в омском правительстве
Приложение «Мой Tele2» использует каждый шестой владелец смартфона в сети оператора
Омичка на «Лексусе» сбила пенсионера на зебре
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей
В Омске состоится масштабный бизнес-форум
62% омичей платят за горячую воду и отопление дистанционно
Сколько должно храниться молоко?
Предложение от крупнейшего производителя по сотовому и монолитному поликарбонату ООО «Полисервис»
В пять судов Омской области ищут председателей
Омичей удивила толпа гаишников, ловивших утром пьяных водителей
Омичей возмутила «уборка», от которой улица стала только грязнее
Где, как и с помощью каких препаратов привиться от гриппа
Омичи всю зиму смогут летать в Краснодар напрямую
Омичи смогут подключиться к Wi-Fi через Госуслуги
«Ростелеком» запускает юбилейные курсы обучения азам интернета для омских пенсионеров
Омский водитель погиб под своим автобусом
В Омской области число внебрачных детей снизилось на четверть