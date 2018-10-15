В Омской области начали строить дорогу в объезд Казахстана за 700 млн

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-15T13:11:53+03:00

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Новый участок дороги с. Алабота – с. Милоградовка длиною в 15 километров пройдет по территории Русско-Полянского и Павлоградского районов. Магистраль позволит жителям сел ездить в Омск и Русскую Поляну без заезда на территорию Республики Казахстан. Раньше жителям приходилось заезжать на двенадцатикилометровый участок соседнего государства.

Старая дорога сейчас в плохом состоянии, но она находится в ведении Казахстана и повлиять на ее ремонт власти нашего региона не могли, сообщает пресс-служба правительства.

Работы на новой магистрали начались 12 октября подрядчиком стало ООО «Сиборос».

На ее строительство из бюджета региона выделили 718 млн рублей. К 2020 году дорогу отремонтируют, и жители смогут свободно добираться в Омск и райцентр соседнего района области без заезда на территорию Казахстана.