В Омске сдали долгострой, заселения в который дольщики ждали больше 7 лет
Омские дольщики, которые купили квартиры в долгострое на улице Куйбышева, 113, наконец, смогут въехать в свои квартиры. Этого момента они ждали более 7 лет. По условиям, подрядчик должен был сдать объект еще во втором квартале.
Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Добиться выполнения обязательств от застройщика удалось только через суд.
- Сегодня, 15 октября, акты о соответствии дома всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам подписаны компетентными органами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ближайшее время застройщиком будет осуществляться передача квартир собственникам жилых помещений.