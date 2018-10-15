В Омске сдали долгострой, заселения в который дольщики ждали больше 7 лет

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-15T12:47:29+03:00

Дом должны были сдать еще в 2011 году

Изменить размер текста: A A

Омские дольщики, которые купили квартиры в долгострое на улице Куйбышева, 113, наконец, смогут въехать в свои квартиры. Этого момента они ждали более 7 лет. По условиям, подрядчик должен был сдать объект еще во втором квартале.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Добиться выполнения обязательств от застройщика удалось только через суд.

- Сегодня, 15 октября, акты о соответствии дома всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам подписаны компетентными органами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ближайшее время застройщиком будет осуществляться передача квартир собственникам жилых помещений.