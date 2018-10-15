2018-10-15T12:43:41+03:00
Общество

В Омской области еще один скрытный депутат лишился мандата

На этот раз сведения о доходах не предоставил народный избранник в Большеуковском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области еще один депутат лишился мандатаВ Омской области еще один депутат лишился мандатаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура Большеуковского района через суд досрочно лишила полномочий депутата района. Депутат Фирстовского сельского поселения не предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и о доходах супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Так он нарушил законодательство о противодействии коррупции. В связи с этим прокуратура обратилась в суд и полномочия депутата были прекращены досрочно.

Напомним, что это не первое подобное решение, ранее «Комсомолка» уже писала о лишениях депутатов полномочий. Такие решения суд регулярно выносит в отношении скрытых депутатов.

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