В Омской области еще один скрытный депутат лишился мандата

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-15T12:43:41+03:00

В Омской области еще один депутат лишился мандата Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этот раз сведения о доходах не предоставил народный избранник в Большеуковском районе

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Прокуратура Большеуковского района через суд досрочно лишила полномочий депутата района. Депутат Фирстовского сельского поселения не предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и о доходах супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Так он нарушил законодательство о противодействии коррупции. В связи с этим прокуратура обратилась в суд и полномочия депутата были прекращены досрочно.

Напомним, что это не первое подобное решение, ранее «Комсомолка» уже писала о лишениях депутатов полномочий. Такие решения суд регулярно выносит в отношении скрытых депутатов.