СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-15T11:32:45+03:00

Омичка на «Лексусе» сбила пенсионера на зебре Фото: vk.com

Его с травмами увезли в больницу

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Женщина на автомобиле «Лексус» ехала по улице Заозерная в сторону проспекта Королева и на пешеходном переходе сбила пожилого мужчину. Все случилось в районе остановки "Первомайский кинотеатр", сообщают очевидцы в соцсетях.

Свидетели аварии пишут, что пешеход отлетел в результате аварии на несколько метров.

- Просто он почти бегом пересекал проезжаю часть. У дамы на лексусе истерика. Еще ее успокаивали.

Жители района пишут, что на этом участке дороги машины ездят на большой скорости, поэтому переходить дорогу они стараются побыстрее.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.