2018-10-15T09:41:45+03:00
Общество

В пять судов Омской области ищут председателей

Места вакантны в Колосовском, Любинском, Называевском, Нововаршавском и Марьяновском районах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пять судов Омской области ищут председателейПять судов Омской области ищут председателейФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о вакансиях председателей судов в Омской области. Документы все желающие могут подать до 23 ноября включительно.

Ранее в Колосовском районе председатель подавал заявление на продление его полномочий, но его кандидатуру не одобрили.

Председателем в Любинском суде временно является Лариса Железнова, а в Нововаршавском - Наталья Шмидт. У председателя Называевского районого суда ,Веры Шумилиной , полномочия истекают в декабре, у председателя Марьяновского суда, Игоря Кузнецова, в октябре 2018 года.

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