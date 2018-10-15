В пять судов Омской области ищут председателей

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-15T09:41:45+03:00

Места вакантны в Колосовском, Любинском, Называевском, Нововаршавском и Марьяновском районах

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Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о вакансиях председателей судов в Омской области. Документы все желающие могут подать до 23 ноября включительно.

Ранее в Колосовском районе председатель подавал заявление на продление его полномочий, но его кандидатуру не одобрили.

Председателем в Любинском суде временно является Лариса Железнова, а в Нововаршавском - Наталья Шмидт. У председателя Называевского районого суда ,Веры Шумилиной , полномочия истекают в декабре, у председателя Марьяновского суда, Игоря Кузнецова, в октябре 2018 года.