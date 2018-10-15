Омичей удивила толпа гаишников, ловивших утром пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-15T09:01:43+03:00

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Жители Чкаловска возмущены числом инспекторов на одной из улиц. Сегодняшним утром дорогу патрулировали аж 13 полицейских. Возможно, такое количество инспекторов связано с рейдом «Трезвость», пишут омичи в комментариях. О нем силовики предупреждали еще в выходные. В ходе этого рейда полицейские ловят водителей, которые находятся за рулем в нетрезвом состоянии.

Как пишут очевидцы, из-за рейда гаишников в этом районе наблюдаются серьезные пробки.

В ГИБДД сообщили, что действительно, сегодня с утра на многих дорогах города проходит рейд для выявления нетрезвых водителей. Сотрудники полиции останавливают водителей и в случае необходимости просят подышать в трубочку.