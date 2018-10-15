2018-10-15T10:48:32+03:00
Общество

Омичей возмутила «уборка», от которой улица стала только грязнее

Вся пыль, которую подметали, поднялась облаком в воздух [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)
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Омичи в очередной раз заметили трактор со щеткой, который якобы должен приводить дорогу в порядок. На деле всю пыль, лежащую на обочине «уборочная» машина просто разметала вверх. Песок и грязь облаком повисли вслед за проезжающей машиной, оседая на прохожих и дома.

- Потом удивляйтесь потом, почему остановка чумазая, - комментирует происходящее автор видео, выложенного в паблик «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Впрочем, подписчиков такая картина не удивила. Они сообщают, что периодически видят такие «пылесосы» в разных частях города.

- Да там рядом на Масленникова часов в 10 вечера каждый день катается дорожный пылесос «здорового человека», - пишут местные жители.

Омск закупил Дорожные пылесосы дышите глубже омичи)).

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