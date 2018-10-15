2018-10-15T07:48:34+03:00
Общество

«Ростелеком» запускает юбилейные курсы обучения азам интернета для омских пенсионеров

«Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом РФ 9 октября приступил к обучению компьютерной грамотности десятой группы пенсионеров.
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В качестве учебного пособия используется «Азбука интернета», разработанная компанией специально для пользователей старшего поколения.

Двадцать пенсионеров в течение месяца будут учиться азам работы с компьютером, чтобы выходить в интернет, общаться в социальных сетях и пользоваться сайтом госуслуг. Ученики проекта «Азбука Интернета» смогут, не выходя их дома, записаться на прием к врачу, позвонить родным и близким, заказать и оплатить товар в интернет-магазине, а также научатся другим полезным навыкам. Занятия планируется проводить дважды в неделю на базе учебного центра «Ростелекома». По итогам курсов все слушатели получат сертификаты участника.

«Мы разработали учебную программу, которая позволяет быстро освоить азы компьютерной грамотности. И наша «Азбука интернета» – это отличный помощник. Проект по обучению пользуется популярностью среди омских пенсионеров. В роли преподавателей выступают специалисты нашей компании и Пенсионного фонда», – комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

«Подруги посоветовали пойти на курсы. Они уже прошли обучение и рады, что осмелились пойти учиться. Я тоже очень хочу освоить базовые навыки работы за компьютером, чтобы общаться с друзьями и родственниками через интернет», – рассказывает участница проекта «Азбука Интернета» Ольга Величко.

«Азбука Интернета» выпущена не только в виде книги, но и размещена на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. В 2018 году учебное пособие обновилось, а расширенный курс пополнился новым обучающим модулем «Основы работы на планшетном компьютере». Здесь подробно рассказано об отличительных особенностях работы на планшетах, даны советы по выбору гаджета. Отдельная глава посвящена алгоритмам работы с мобильными приложениями портала Госуслуг, Пенсионного фонда РФ и «Ростелекома».

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